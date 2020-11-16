Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu'nun kapı camlarını kırdı
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Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu'nun kapı camlarını kırdı

16.11.2020 14:09 | Son Güncelleme: 16.11.2020 14:14
Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu'nun kapı camlarını kırdı

GAZİANTEP'te intihar eden kişiden numune alınmasının ardından koronavirüs test sonucu beklenen cenazenin yakınları, Adli Tip Kurumu'na taşlarla saldırdı.

GAZİANTEP'te intihar eden kişiden numune alınmasının ardından koronavirüs test sonucu beklenen cenazenin yakınları, Adli Tip Kurumu'na taşlarla saldırdı. Kurumun kapı camları kırılırken, olayın ardından 2 kişi gözaltına alındı.

?Olay, öğle saatlerinde Asri Mezarlık'taki Adli Tıp Kurumu'nda meydana geldi. Hastanede intihar eden ve numune alınarak Covid testi yapılması beklenen Mustafa A.'nın yakınları, cenazelerinin çok bekletildiğini iddia edip Adli Tıp Kurumu'na taşlarla saldırdı. Kurumun kapısının camları kırılırken, güvenlik görevlilerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sağlık çalışanlarının şikayetçi olması üzerine taş atan 2 gözaltına alındı.

OLAY GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan olay ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin Adlı Tıp Kurumu'na taş attığı ve bir polisin de son anda isabet almaktan kurtulduğu görüldü.


Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu'nun kapı camlarını kırdı
Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu'nun kapı camlarını kırdı
Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu'nun kapı camlarını kırdı
Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu'nun kapı camlarını kırdı
Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu'nun kapı camlarını kırdı
Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu'nun kapı camlarını kırdı
Ölen kişinin yakınları Adli Tıp Kurumu'nun kapı camlarını kırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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