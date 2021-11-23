Ölen gazinin oğlu Valilik önünde bileklerini kesti: İşe girmek istiyorum

Öğlen saatlerinde Valilik önünde meydana gelen olayda işe girmek isteyen Yener Çakal isimli bir kişi eline aldığı kesici aletle bileklerini kesmeye başladı. Ardından Valilik görevlerinin ikna etmesi sonucunda adam vazgeçilerek içeriye alındı. Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı.

VATANDAŞLAR KANLARI SELPAKLA SİLDİ

Kollarından akan kanları selpakla silen vatandaşlar, adamı ambulansa taşıdı. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürülen adamın bir süre önce hayatını kaybeden gazi Ramazan Çakal'ın oğlu olduğu öğrenildi.

Ramazan Çakal kentte Gaziler Derneği Başkanlığı görevini de yürütmüştü.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet