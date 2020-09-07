Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi
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Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi

Bolu'da bir baba ve oğlunun seyahat ettiği traktör ormanlık alanda devrildi. 12 yaşındaki çocuk, babasının cansız bedeninin başında saatlerce kurtarılmayı bekledi.

07.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:45

Bolu'da, devrilen traktörün altında kalan Ahmet Yiğit, hayatını kaybederken, oğlu Enes Yiğit (12) yaralandı. Traktörün kabininde sıkışan Enes, ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi.

TRAKTÖRÜN ALTINDA KALDILAR

Kaza, dün Elmalık köyünde meydana geldi. Ahmet Yiğit dün öğle saatlerinde, oğlu Enes Yiğit ile birlikte 42 N 4479 plakalı traktörleriyle ormanlık alana gitti. Baba ve oğlundan uzun süre haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri, gece bölgede yaptığı aramada ormanlık alanda devrilmiş bir traktör buldu. Ekipler, baba Yiğit'in devrilen traktörün altında kalarak öldüğünü, hafif yaralanan oğlu Enes'in ise kabinde sıkıştığını gördü.

BABASININ CANSIZ BEDENİYLE SAATLERCE KURTARILMAYI BEKLEDİ

Durum, itfaiye ve 112 Acil ekiplerine bildirildi. Ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekleyen Enes Yiğit, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Hafif yaralanan Enes, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Baba Ahmet Yiğit'in cansız bedeni ise itfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılarak, aynı hastanenin morguna götürüldü.

Küçük çocuk, traktör kazasında ölen babasının yanında saatlerce kurtarılmayı bekledi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
HAYLASS: Allah rahmet eylesin, kıyamam nasıl da korkmuş kuzucuk :(
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DML: Ah yavrum benim . . .
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YİĞİT: ALLAH SABIR VERSİN NE ZOR BİR DURUM
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