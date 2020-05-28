Ölen babası ve eşi için mezarlığa çeşme yaptırdı Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kişi, hayatını kaybeden babası ve eşi için mezarlığa çeşme yaptırdı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bir kişi, hayatını kaybeden babası ve eşi için mezarlığa çeşme yaptırdı.

Gercüş'te hayırsever İbrahim Usta, Bağlarbaşı Mahallesinde bulunan mezarlığa gelen vatandaşların sularını beraberinde taşıdıklarını gördü. Durum üzerine harekete geçen Usta, kendi imkanları ile mezarlığa çeşme yaptırdı. Usta, "Mezarlığı ziyaret edenlerin sürekli olarak sularını yanlarında getirdiklerini gördüm. Babam ve eşim hayatını kaybetti, onların hayratı olarak çeşme yaptım. Tamamen kendi imkanlarıyla çeşmeyi yaparak, vatandaşların hizmetine sundum. Bundan dolayı çok mutluyum" dedi. - BATMAN

Kaynak: İHA