Öleceğini anlayan kanser hastası köpeğin son anları yürekleri parçaladı
Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Yaşam
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Ağır kanser hastası köpeğin daha fazla acı çekmesini istemeyen doktorlar, köpeği uyutmaya karar verdi. Öleceğini anlayan köpeğin son anlarında döktüğü gözyaşları ise sosyal medyada çok konuşuldu.
Kanser hastası bir köpeğin, uyutulmadan önceki son anlarına ilişkin video, sosyal medyada çok izlendi. Buna göre ağır kanser hastası olan bir köpeğin daha fazla acı çekmesini istemeyen doktorlar, köpeği uyutmaya karar verdi.
ÖLECEĞİNİ ANLADI
Videodaki köpek, hem acı çekmesinin etkisi hem de öleceğini anlamasıyla birlikte gözyaşlarına boğuluyor. Doktora çaresizce bakan köpeğin bu anları, binlerce görüntülenme aldı.
İZLEYENLER DUYGULANDI
Sosyal medya kullanıcıları, köpeğe ait videoyu izledikten sonra çok duygulandıklarını ve hayvanlara daha merhametli yaklaşılması gerektiğini ifade etti.