Öldürülen Kırmızı Kategorideki Teröst, Savcı ve Öğretmenlerin Şehit Olduğu Eylemlerde de Varmış

PKK terör örgütünün Türkiye'deki sözde 1 numaralı ismi olduğu öne sürülen ve aranan teröristler listesinde 4 milyon lira ödülle kırmızı listede yer alan, 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ın Tunceli'de dün gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü ortaya çıktı. Bölgede gerçekleştirilen terör saldırısının içinde yer alan ya da talimatını veren Çoban'ın, 25 yıldır örgütün dağ kadrosunda olduğu ve PKK'nın silahlı kanadı olan HPG'nin sözde askeri konsey üyesi olduğu belirtildi. PKK'lı Çoban'ın, 2012 yılında Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi eylemi dahil birçok eylemin sorumlusu olarak arandığı da öğrenildi.

KIRMIZI LİSTEDE ARANAN İBRAHİM ÇOBAN ÖLDÜRÜLDÜ

Tunceli-Bingöl sınarında dün hava operasyonu ile etkisiz hale getirilen PKK'lı 10 terörist arasında 25 yıldır örgütün dağ kadrosunda bulunan ve örgütün Türkiye sınırları içerisindeki sözde 1 numaralı ismi olduğu öne sürülen, 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ın da bulunduğu ortaya çıktı. Güvenlik birimleri, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan teröristler' listesinin kırmızı kategorisinde başına 4 milyon ödül konulan Çoban ile ilgili önemli bilgiler verdi.

KUZEY SAHA SORUMLUSU VE SÖZDE DERSİM SAHA KOMUTANIYDI

Verilen bilgilere göre, PKK'nın sözde kuzey saha sorumlusu ve sözde Dersim saha komutanı olan İbrahim Çoban, 2 yıl önce Tunceli'den kuzey Irak'a çağrıldı ve burada bir süre kaldıktan sonra bu yılın bahar ayı sonlarında kalabalık bir terörist grubu ile Türkiye sınırlarına girdi, PKK tarafından kuzey saha sorumlusu ve sözde Dersim saha komutanı olarak görevlendirildi.

BAŞARISIZ OLAN SAHA KOMUTANININ YERİNE GEÇTİ

PKK'nın sözde Dersim saha komutanı olan ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakın köylüsü olan 'Çetin Kombat" kod isimli Musa Çetiner'in Tunceli bölgesinde başarısız olması ve son bir yıl içinde örgütün Tunceli bölgesinde yaklaşık 250 kayıp vermesi nedeniyle Kandil yönetiminin kendisini görevden alarak Kuzey Irak'a geri çağırdığı ve yerine 25 yıldır örgüt içinde yer alan 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ı gönderdiği öğrenildi.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE IRAK'A ÇAĞRILDI, BÜYÜK KAYIPLAR VERİLİNCE GERİ GÖNDERİLDİ

Gerçekleştirilen operasyon ile dün etkisiz hale getirilen Çoban'ın, çözüm süreci döneminde PKK'nın Tunceli'deki sözde iki numaralı ismi olduğu ve geri çekilme sırasında 2016 yılında yanındaki 15 kişi ile Irak'a çağrıldığı belirtildi. Terör örgütü PKK'nın son 2 yıl içinde Tunceli bölgesinde büyük kayıpları vermesi üzerine Çoban'ın tekrar Türkiye'ye hem sözde kuzey saha hem de Tunceli saha sorumlusu olarak gönderildiği belirlendi.

KATILDIĞI VE TALİMATINI VERDİĞİ EYLEMLER

Pülümür ilçesi Sarıbudak köyü kırsal alanında dün 10 PKK'lı ile birlikte ölü olarak ele geçirilen ve en çok arananlar listesi kırmızı kategoride yer alan PKK'nın sözde kuzey saha komutanı ve Dersim saha sorumlusu 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ın Tunceli ve Karadeniz bölgesinde çok sayıda askerin şehit edilmesi ve Tunceli'de 1994 yılında 6 öğretmenin şehit edilmesi eylemine katıldığı belirtildi. Tunceli'nin Mazgirt ilçesi Darıkent beldesinde 6 öğretmenin şehit edilmesi olayını gerçekleştiren Çoban'ın yine 1994 yılında Darıkent beldesinde 2 sağlık memurunun kaçırılması eyleminde yer aldığı bildirildi. Çoban'ın katıldığı ya da talimatını verdiği bazı eylemler şöyle:

BAŞSAVCININ ŞEHİT EDİLMESİ EYLEMİNİN TALİMATINI VERMİŞ

-1999 yılında Tunceli merkez'de bir restoranda bombalı eylem gerçekleştirerek 2 kişinin yaralanması

-1999 yılında Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde 2 korucunun şehit edilmesi eylemine katılmak

-2009 yılında Tokat Reşadiye ilçesinde 7 askerin şehit edilmesi eylemine katılmak

-2012 yılında Ovacık ilçesi Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun'un şehit edilmesi eyleminin talimatını vermek

-2011 yılında Tunceli merkez'de hala sahada top oynayan polislere yönelik eylemde komiser Cem Kerman ve öğretmen eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi eyleminin talimatını vermek

BAŞSAVCILIKTA 12 SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Güvenlik birimleri, 10 PKK'lı ile birlikte ölü ele geçirilen 'Atakan Mahir' kod adlı İbrahim Çoban'ın Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında 12 ayrı suç dosyasının bulunduğu belirtildi. Söz konusu dosyalarda Çoban'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak', 'Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak', 'Cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak', 'Ateşli silah ve mutat sayıdaki mermileri bulundurmak', 'Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' ve 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçlarından arandığı belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Terörist İbrahim Çoban'ın etkisiz hale getirilmesi ile ilgili Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Pülümür kırsalında duyarlı vatandaşın ihbarı ile eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığınca başlatılan operasyon kapsamında, ilk belirlemelere göre 10 bölücü terör örgütü mensubu teröristin hava kuvvetleri desteğiyle etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Devam eden çalışmalarda; etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 25 yıldır bölücü terör örgütünün dağ yapılanması içerisinde faaliyet yürüten, sözde Dersim saha sorumlusu terör arananlar kırmızı listede bulunan (4.000,000 TL) 'Atakan-Mahir' kod adlı İbrahim Çoban olduğu tespit edilmiştir. İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.