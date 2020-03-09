Öldürdükleri adamı ormana gömen 3 katil zanlısı tutuklandı
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İbrahim Karakoç, Bursa, Güncel

Öldürdükleri adamı ormana gömen 3 katil zanlısı tutuklandı

Bursa'da öldürülerek ormanlık alana gömülen şahsın katil zanlıları adliyeye sevk edildi.

09.03.2020 20:50 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:50
Öldürdükleri adamı ormana gömen 3 katil zanlısı tutuklandı

Bursa'da öldürülerek ormanlık alana gömülen şahsın katil zanlıları adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Karakoç'tan (45) bir süredir haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Kayıp şahsı bulmak için araştırma yapan ekipler, Karakoç'un en son Demirtaş bölgesinde görüldüğünü tespit etti. Bölgede araştırma yapan ekiplere bazı köylüler kırsal Karabalçık Mahallesi yakınlarına 1 hafta önce birkaç arabanın geldiğini söyledi. Köylülerin verdiği bilgiler doğrultusunda araştırmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Karabalçık ve Selçukgazi mahalleleri arasındaki ormanlık alanda toprağın kazılmış olduğunu belirledi. Toprağı kazan ekipler, Karakoç'un cansız bedenine ulaştı. Karakoç'un cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından cenaze Malhatun Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'na defnedilirken, ekipler soruşturmayı derinleştirdi. Olayla ilgili Mustafa A. (54), İ.M.Ş., S.A., S.A. ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Gasp Büro Amirliğinde sorguları yapılan 5 şüpheli, ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılardan Mustafa A. (54), İ.M.Ş. ve S.A. tutuklanırken, kadın zanlılardan S.A. ve S.K. adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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