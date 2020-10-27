Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi

27.10.2020 16:31 | Son Güncelleme: 27.10.2020 16:48

New York'ta hamile sevgilisini öldüren caninin genç kızın cansız bedenini yol kenarına attığı anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

New York'ta 29 yaşındaki Goey Charles isimli adamın öldürdüğü 29 yaşındaki hamile kız arkadaşı Vanessa Pierre'in cansız bedenini arabadan çıkarıp yol kenarına attığı görüntüler New York polisi tarafından yayınlandı.

GÜVENLİK KAMERASI ELE VERDİ

Genç kadının cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulununca New York polisi soruşturma başlattı. Polis, kadının cesedinin bulunduğu bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde kadının cansız bedeninin erkek arkadaşı tarafından arabadan indirilip yol kenarındaki çalıklara attığı tespit edildi. Katil sevgili kısa sürede gözaltına alındı.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cansız bedenin adli tıp tarafından incelenmesinden sonra kadının, boğazına sarılan bir tişörtle boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Hamile sevgilisini öldüren Goey Charles, tutuklanıp cezaevine gönderilirken; cinayeti neden işlediği ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi

İlgili Haberler

Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu
Anne ve babalarının öldüğünü fark etmeyen küçük çocuklar, 3 gün boyunca cansız bedenlerinin yanında uyudu
Ermenistan'ın ikinci kez vurduğu Gence kenti drone ile görüntülendi
Ermenistan'ın ikinci kez vurduğu Gence kenti drone ile görüntülendi
Sınırın İran tarafında kalan çocukların, Azerbaycan askerlerine yaptığı sevinç gösterisi böyle görüntülendi
Sınırın İran tarafında kalan çocukların, Azerbaycan askerlerine yaptığı sevinç gösterisi böyle görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aslı Enver Işın Karaca Hakan Taşıyan Demet Özdemir
Spor Babel Samatta Serdar Aziz Arda Kardeşler Robert Prosinecki
Daha Fazla Kız Hatay Patlama İskenderun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Öldürdüğü hamile kız arkadaşının cansız bedenini yol kenarına atarken görüntülendi - New York
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 16:48:11. #1.15#
title