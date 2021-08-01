Öldür Beni Sevgilim oyuncuları! Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi?

Romantik- komedi türünde olan Öldür Beni Sevgilim, bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak yapımlardan biri. 2018 yapımı Türk yapımının yönetmenliğini ise Şenol Sönmez üstlenmekte. Peki, Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi? İşte, Öldür Beni Sevgilim oyuncuları!