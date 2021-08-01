Öldür Beni Sevgilim oyuncuları! Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi?
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Öldür Beni Sevgilim oyuncuları! Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi?

Öldür Beni Sevgilim oyuncuları! Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi?
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Romantik- komedi türünde olan Öldür Beni Sevgilim, bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak yapımlardan biri. 2018 yapımı Türk yapımının yönetmenliğini ise Şenol Sönmez üstlenmekte. Peki, Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi? İşte, Öldür Beni Sevgilim oyuncuları!

Öldür Beni Sevgilim konusunedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi? sorularının yanıtları gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Romantik - komedi türündeki film Öldür Beni Sevgilim, 2018 yapımı Türk yapımı, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği Öldür Beni Sevgilim oyuncuları!

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM OYUNCULARI

Murat Boz

Seda Bakan

Açelya Topaloğlu

Özgür Emre Yıldırım

Seda Güven

Yosi Mizrahi

Dilşad Şimşek

Ali Yoğurtçuoğlu

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM KONUSU NEDİR?

Öldür Beni Sevgilim birbirini öldürmeye çalışan iki sevgilinin hikayesini anlatıyor. Murat Boz'un canlandırdığı Okan ve Seda Bakan'ın canlandırdığı Demet karakterinin ilişkileri uzun yıllardır devam etmekte. Fakat 5 yılın sonunda ikili adeta birbirinden bunalmış hale gelir. 5 yıllık evliliklerini yanlış anlama sonucunda birbirlerini öldürmeye karar verirler.

ÖLDÜR BENİ SEVGİLİM NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Öldür Beni Sevgilim, yönetmenliğini Şenol Sönmez'in üstlendiği 2018 yapımı Türk filmi. Başrollerini Murat Boz ve Seda Bakan paylaşmıştır.

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Öldür Beni Sevgilim oyuncuları! Öldür Beni Sevgilim konusu nedir? Öldür Beni Sevgilim nerede çekildi? - Haberler
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