Öldüğü iddiaları ile gündeme gelen Kim Jong-un'un yakın arkadaşı kafaları karıştırdı 2013'te Kuzey Kore'yi ziyaret eden ve burada Kim Jong-un ile yakın dostluk kuran ABD'li eski NBA yıldızı Dennis Rodman, katıldığı bir televiyon programında "Kim'in kız kardeşini televizyonda ülkeyi yönetirken görürsen, bil ki ters giden bir şeyler var" ifadesini kullandı.

Dünya coroan virüs pandemisi ile mücadele ederken, Kuzey Kore hiç vaka bildirmemişti. Kendine has bir gündemi olan ve gizliliğine önem veren Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un'un sağlık durumu ile ilgili spekülasyonların ardı arkası kesilmiyor. Kim, 1 Mayıs'ta bir fabrikayı ziyaret ederken görüntülenmişti. Ancak bu görüntüler, söylentileri bitirmeye yetmedi.

Kuzey Kore lideri Kim'in önceki aylarda kameralar önüne çok daha fazla geçmesi, fabrika ziyaretinin göstermelik olduğu yorumlarına sebep oldu. Kim'in bir dönem çok yakın arkadaş olduğu bilinen eski basketbolcu Dennis Rodman'ın açıklamaları ise kafaları iyice karıştırdı.

ABD'li eski NBA yıldızı Dennis Rodman, katıldığı bir televizyon programında dostu Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin soruyu yanıtladı. Kim, nisan ayında haftalarca kameralardan uzak durmuş bu da Kuzey Kore liderinin sağlık durumunun kötüleştiği hatta öldüğü yönünde spekülasyonlara yol açmıştı.

Piers Morgan'ın "Good Morning Britain" programına katılan Chicago Bulls takımının eski oyuncusu Rodman, sunucunun "Onun sağlık durumunu biliyor musun?" sorusunu Kuzey Kore'de neye dikkat edilmesi gerektiği konusunda tüyo vererek yanıtladı.

Rodman açıklamasında "Kuzey Kore ile iletişimim var, ama yine de şunu söyleyeceğim. (Kim'in) Kız kardeşini televizyonda ülkeyi yönetirken görürsen, bil ki ters giden bir şeyler var. Sana verebileceğimin hepsi bu" dedi.

58 yaşındaki Rodman 2013'te Kuzey Kore'yi ziyaret etmiş ve Kim'le yakın dostluk kurduğunu açıklamıştı.

Kuzey Kore uzmanları kamusal etkinliklerde ve önemli resmi görüşmelerde abisine eşlik eden kız kardeşi Kim Yo-jong'un ülke liderinin aniden görevini yapamayacak duruma gelmesi halinde Kuzey Kore'yi yönetmeye başlayabileceğini tahmin ediyor.

Mayıs başında Rodman, New York Post'a yaptığı açıklamada da Kim Yo-jong'u överek şu ifadeleri kullanmıştı: "Kız kardeşi çok tatlı. Orada konuk olduğumda bana karşı çok cana yakındı."

Kim Yo-jong Kuzey Kore'de önemli siyasi kararların verildiği Devler İşleri Komisyonu'nun üyesi değil fakat iktidar partisinin merkez komitesi üyelerinden ve aynı zamanda İşçi Partisi'nin propaganda ve Ajitasyon bölümü başkan yardımcısı.

Kuzey Kore medyası Kim Jong-un sağlığıyla ilgili dedikoduların önüne geçmek için onu 1 Mayıs'ta bir fabrikayı ziyaret ederken gösteren fotoğrafları yayımlamıştı.

Ancak Reuters'in haberine göre Kuzey Kore lideri son iki ayda toplamda 5 kez kameralar önünde boy gösterdi. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde 27'ydi.