Ölü zannedilen kadın, cenaze yakma odasında kızının dikkati sayesinde kurtuldu

Arjantin'in Chaco eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki kadın, öldüğü düşünülen annesinin cenazesinin yakılmasına dakikalar kala yaşadığını fark etti. Ölümün kıyısından dönen kadının kızı, ölüm belgesi veren hastaneye yapılan hatadan dolayı dava açtı.

Arjantin'in Resistencia şehrinde yaşayan 54 yaşındaki kadın, ziyaret için hastaneye gittiğinde annesinin ölüm haberini aldı. Hastane yetkilileri kadına, annesinin kalp ve solunum tıkanıklığından dolayı hayatını kaybettiğini ve cenazesinin yakılmak üzere krematoryuma gönderilmesi gerektiğini bildirdi. Annesi ile vedalaşmak için yakılma işleminin yapıldığı yere giren kadın, annesinin hala hayatta olduğunu fark etti.

HATA YAPAN HASTANEYE TEKRAR GİTMİŞLER

Ölü yakma işlemini durduran kadın, bir akrabasına "Annemin hala hayatta olduğunu bilmeni istedim. Ölü yakma odasında yaşadığını fark ettim. Şimdi ölüm haberini aldığım hastanenin yoğun bakım odasındayız." yazılı bir mesaj gönderdi. Polis ekipleri, 54 yaşındaki kadının şikayeti üzerine hastane ile ilgili soruşturma başlattı.