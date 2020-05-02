Öldü denilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un fabrika açtı

Dünya medyasında öldüğüne dair haberler çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ve videosu ortaya çıktı.

Dünya medyasında öldüğüne dair haberler çıkan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkenin başkenti Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğrafları ve videosu ortaya çıktı.View on euronews