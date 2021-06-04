Old G - Fresh sözleri! Fresh rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Old G'nin yeni şarkısı Fresh bugün çıktı. Kısa sürede 8 bin izlenme ve bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Fresh sözleri nelerdir? Old G - Fresh rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Old G - Fresh şarkısının sözleri nelerdir? Fresh sözleri...
OLG D - FRESH SÖZLERİ
God, Bless, Rahat, Fresh
Yok stres, ne garip makina bu ?
God, Bless, Rahat, Fresh
Yok stres, bi garip makina bu
***
Kimsin, bildim
S**ik bir kapris diyim.
Lütfen, s**tir, kibrin narsistliğin.
Sen roketle çak viskiyi
Ben sokakta gördüğüm her pisliği sert içtim
Kaybol s**miyim yapacağın artistliği.
***
Koştum çok kirlendim
Risk aldım gizlendim
İmkansız sizden değil
Sizlere göre çok gerçeğim
Kamaşır gözler verirken satılık hisler keyf
Pes etmek ister miyim ?
Baş kaldırmışken değil.
***
Denedik zor
Bir doz nikotin soğuk evim iglo
Risk çok demeniz çok komik diz çökmedim hiç yo.
Bu bir hipnoz yüksek doz
Nitrom bir j*int ve Rick Ross
Rapimin checkpoint i Detroit
2010'da ki Derrick Rose gibiyim.
***
Yok oluru pek kolunu çek omzumdan
Yürüdüm hep yolda tek
Tıkadı nefes borumu rap konumu net
Etse de canıma tak önemi yok
Ok yaydan çıktı ve dönemiyor
Görüş açım bulanık ve de kapalı suratım
Önümü göremiyorum.
Paralı bir kölesiniz adınızın önemi yok
Nesiniz? Kimsiniz ? ya da ne s**imseniz .
***
God, Bless, Rahat, Fresh
Yok stres, ne garip makina bu ?
God, Bless, Rahat, Fresh
Yok stres, bi garip makina bu
***
Oz büyücüsü başında kaynayan kazanın,
çalsa da doymayan kasanı
Kollayan yasanız dolmayan tasanız
Sollayan başarı parlayan kafamız
Bomboş hikayeler içinde tek göz boyamayan masalım
Ben kaderimi kendim yazarım çünkü bu kumarı oynayan kazanır.
***
Yolum izbe ve pis kalem iz bırakır kafa düz ve temiz.
Kanıt istemez his
Terapistler hapis der düş piste matiz
Saatini kurup uyan bu b*ku yap (ey)
***
Okulu yak kafa kıyakken
Ne yapalım kan akacaksa ?
Bir yolu var buna dayan
Zaten
Yaratıldım istemeden yolun sonu zaten kayıp
Bırakın da yaşayalım istediğimiz gibi dayı
Benim için dönüyor kurtarınca kafayı
kurcaladım olayı artık buradayım.
***
Yakıp diri diri verin aleve o kiri bu çıkarabilir iri
bi kılıcı biledi boşa diretin bileti kesili bitik
alayı bi tık ileri vitesim inip
itin arabayı
sakın aramayın ya da denemeyin
Tektim adımlar zorken adımlar yol kenarında hala
Ben aynı benim saygılarımla
***
Köprü;
Dedik ya yola çıktık çoktan
hepsi kaçıyor
Eğer soytarılar tacı taşıyorsa
Namlu size dönük çünkü başka açı yok.
***
Nakarat:
God, Bless, Rahat, Fresh
Yok stres, ne garip makina bu?
God, Bless, Rahat, Fresh
Yok stres, bi garip makina bu
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
Old G - Fresh şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 8 bin izlenmeyi geçmiş ve bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz : Old G
Beat : Syco
Mix&Mastering : Syco
Yönetmen : Sero Films
Producer : Cihad Özbulut