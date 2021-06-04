Old G - Fresh sözleri! Fresh rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Old G - Fresh sözleri! Fresh rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Old G - Fresh sözleri! Fresh rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Old G'nin yeni şarkısı Fresh bugün çıktı. Kısa sürede 8 bin izlenme ve bin beğeni alan şarkının sözleri merak edildi. Peki, Fresh sözleri nelerdir? Old G - Fresh rap şarkısı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Old G - Fresh şarkısının sözleri nelerdir? Fresh sözleri...

OLG D - FRESH SÖZLERİ

God, Bless, Rahat, Fresh

Yok stres, ne garip makina bu ?

God, Bless, Rahat, Fresh

Yok stres, bi garip makina bu

***

Kimsin, bildim

S**ik bir kapris diyim.

Lütfen, s**tir, kibrin narsistliğin.

Sen roketle çak viskiyi

Ben sokakta gördüğüm her pisliği sert içtim

Kaybol s**miyim yapacağın artistliği.

***

Koştum çok kirlendim

Risk aldım gizlendim

İmkansız sizden değil

Sizlere göre çok gerçeğim

Kamaşır gözler verirken satılık hisler keyf

Pes etmek ister miyim ?

Baş kaldırmışken değil.

***

Denedik zor

Bir doz nikotin soğuk evim iglo

Risk çok demeniz çok komik diz çökmedim hiç yo.

Bu bir hipnoz yüksek doz

Nitrom bir j*int ve Rick Ross

Rapimin checkpoint i Detroit

2010'da ki Derrick Rose gibiyim.

***

Yok oluru pek kolunu çek omzumdan

Yürüdüm hep yolda tek

Tıkadı nefes borumu rap konumu net

Etse de canıma tak önemi yok

Ok yaydan çıktı ve dönemiyor

Görüş açım bulanık ve de kapalı suratım

Önümü göremiyorum.

Paralı bir kölesiniz adınızın önemi yok

Nesiniz? Kimsiniz ? ya da ne s**imseniz .

***

God, Bless, Rahat, Fresh

Yok stres, ne garip makina bu ?

God, Bless, Rahat, Fresh

Yok stres, bi garip makina bu

***

Oz büyücüsü başında kaynayan kazanın,

çalsa da doymayan kasanı

Kollayan yasanız dolmayan tasanız

Sollayan başarı parlayan kafamız

Bomboş hikayeler içinde tek göz boyamayan masalım

Ben kaderimi kendim yazarım çünkü bu kumarı oynayan kazanır.

***

Yolum izbe ve pis kalem iz bırakır kafa düz ve temiz.

Kanıt istemez his

Terapistler hapis der düş piste matiz

Saatini kurup uyan bu b*ku yap (ey)

***

Okulu yak kafa kıyakken

Ne yapalım kan akacaksa ?

Bir yolu var buna dayan

Zaten

Yaratıldım istemeden yolun sonu zaten kayıp

Bırakın da yaşayalım istediğimiz gibi dayı

Benim için dönüyor kurtarınca kafayı

kurcaladım olayı artık buradayım.

***

Yakıp diri diri verin aleve o kiri bu çıkarabilir iri

bi kılıcı biledi boşa diretin bileti kesili bitik

alayı bi tık ileri vitesim inip

itin arabayı

sakın aramayın ya da denemeyin

Tektim adımlar zorken adımlar yol kenarında hala

Ben aynı benim saygılarımla

***

Köprü;

Dedik ya yola çıktık çoktan

hepsi kaçıyor

Eğer soytarılar tacı taşıyorsa

Namlu size dönük çünkü başka açı yok.

***

Nakarat:

God, Bless, Rahat, Fresh

Yok stres, ne garip makina bu?

God, Bless, Rahat, Fresh

Yok stres, bi garip makina bu

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

Old G - Fresh şarkısı 4 Haziran Cuma 2021 tarihinde Youtube'a yüklenmiştir. Kısa sürede 8 bin izlenmeyi geçmiş ve bin beğeni almıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz : Old G

Beat : Syco

Mix&Mastering : Syco

Yönetmen : Sero Films

Producer : Cihad Özbulut

Haber Yorumları
500
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Old G - Fresh sözleri! Fresh rap şarkısı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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