Olcay Kutluca kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İllüzyonist Olcay Kutluca'nın hayatı ve biyografisi!

İllüzyonist kimliğiyle öne çıkan isimlerden olan Olcay Kutluca haberler.com konuğu oldu. Vatandaşlar tarafından merak edilen Olcay Kutluca kimdir, kaç yaşında araştırılıyor. Peki, Olcay Kutluca kimdir, nereli, kaç yaşında? Olcay Kutluca'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili bilgiler yazımızda...

Merak edilen isimlerden birisi Olcay Kutluca oldu. Peki, Olcay Kutluca kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

OLCAY KUTLUCA KİMDİR?

Olcay Kutluca 24.11.1991 yılında Amasya'nın Merzifon ilçesinde dünyaya geldi.

Olcay Kutluca doğum tarihi : 24 Kasım 1991

Olcay Kutluca kaç yaşında : 29 yaşında

Olcay Kutluca nereli : Amasya

Olcay Kutluca mesleği ne : İllüzyonist, Mentalist

Amasya Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi Sosyoloji bölümü ile eğitim hayatına devam etmektedir. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Mentalist kimliği ile tanınan Olcay Kutluca profesyonel olarak sahne gösterileri yapmaktadır ve bu alanda birçok ödülün sahibi olmuştur.

Çocuklar ile sokak hayvanlarına adadığı Altın Melek Ödülleri ve Güneş Ödülleri yönetim kurulu başkanlığını başarılı şekilde yürütmektedir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.