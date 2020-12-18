Olay TV frekans bilgileri! Olay TV Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir? Olay TV canlı izleme linki!

Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki Olay TV'nin frekans bilgileri nedir? Olay TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? Olay TV canlı izleme linki haberimizde.

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki Olay TV frekansı kaçtır? Olay TV frekans değerleri nedir?

OLAY TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12685.00 MHz

Polarizasyon : V (Dikey) Batı

Sembol Oranı : 30000

FEC : 2/3

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Olay TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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