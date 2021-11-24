Olağanüstü MYK toplantısı sonrası basının karşısında! Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek sözler

Merkez Bankası'nın faiz indirime gitmesi ile döviz kurunun rekor üstüne rekor kırması sonrasında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Olağanüstü Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı karar aldı. Bugün toplantının ardından kameraların karşısında geçen Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin değerlendirmelerini açıkladı.

"FAKİR FUKARA AÇLIĞA MAHKUM EDİLDİ"

"Demokrasi için çıkış arıyoruz. Bir sorsunlar nasıl geçiniyorsunuz?" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Öyle bir noktaya taşıdılar ki bir taraftan mutfakta yangın öbür taraftan piyasalarda güvensizlik var. Güvensizliğin kaynağı şahsım hükümeti. Böyle bir tabloyu Türkiye'yi hiç yaşamadı. Devlette liyakati yok ettiler. Devletin aklını likayatli memurlar oluşturur. Devleti çürüttüler. Devlet aklı denen kavram tümüyle bitti. Fakir fukara açlığa mahkum edildi. İnsanlar çocuklarını doyuramayacaklar. Mamalara kelepçe getiriliyorsa sadece bir paket alabilirsiniz diye sınır getiriliyorsa o mamalar bittiğinde ne olacak?"

"TABLOLARIN TEK SORUMLUSU ERDOĞAN'DIR"

Kılıçdaroğlu konuşmalarına şöyle devam etti: "Bu tablo kaldırılacak bir tablo değildir. Sorumlu 'Her şeyin sorumlusu benim' diyen kişi, sarayda oturan zattır. İsraf diz boyu devam ediyor. Bırakın engellemeyi bunları devletin en önemli kurumlarının başına getirdiler. Bütün bu tabloların tek sorumlusu kifayetsiz, kibirli Erdoğan'dır. Kibrini yenememiştir. Kibir şeytana özgü bir kavramdır. Neymiş, dış mihraklar, ekonomik modellermiş. Dışarıdan kimliği belirsiz "13 milyar dolar para geldi. Kimin parasıydı? Uyuşturucu baronlarının parasıydı. Dış mihraklardan kimi kast ediyorsun?

"BANKADA DOLARI OLAN KÖŞEYİ DÖNÜYOR"

Ne dış mihrakı kardeşim? Dışarıdan kimliği belirsiz 13 milyar dolar para geldi, kimin parasıydı bu para?Dış mihraklar hangileri çık söyle. Milleti kandıracağını sanıyor. Millet artık bu numaraları yemiyor. Vatandaş cebindeki paraya, elektrik faturasına bakıyor. Her gelenin aldattığı bir adam Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetebilir mi? Sen çocuk musun? Bütün vatandaşlarıma seslenmek isterim. Erdoğan ve şürekasının tek hedefi vardır, Türkiye'yi fakirleştirmek. Türk Lirası ne kadar pul haline gelirse Erdoğan o kadar memnun oluyor, çünkü dolar baronlarına hizmet ediyor. Bankada doları olan köşeyi dönüyor. Bir günde yüzde 20-25 kâr elde ettiriyor. Kime hizmet ettiği belli.

"ERKEN SEÇİM TALEBİ MİLLETİN TALEBİDİR"

Bunlar gayri millidir, destekleyenler de gayri millidir. Seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sandığı getireceksin, yönetemiyorsun, erdeminle git. Erken seçim talebi milletin talebidir."

??Yıl sonu #dolar tahmininiz nedir?



18.50 itibariyla güncel Dolar kuru:



1 Dolar = 12,73 Türk Lirası — Haberler (@Haberler) November 23, 2021

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