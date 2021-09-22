Okyanusya temsilcisi PEACE'in iki oyuncusu Worlds 2021'e katılamayacak - Haberler
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Okyanusya temsilcisi PEACE'in iki oyuncusu Worlds 2021'e katılamayacak

Playerbros - Haberler | Gamegar
Okyanusya temsilcisi PEACE'in iki oyuncusu Worlds 2021'e katılamayacak

Apii yerine üst koridorda geçtiğimiz mevsim Armut'un bireysel koçluğunu yapan Vizicsacsi oynayacak.

2021 Dünya Şampiyonası'nda LCK ( Okyanusya ) bölgesini temsil edecek PEACE ekibinden taraftarlarını hayal kırıklığına uğratacak bir haber geldi. Takımın üst koridor oyuncusu Apii ve ormancısı LeeSA seyahat sorunları sebebiyle turnuvaya katılamayacak. Böylelikle Dünya Şampiyonası'na ön eleme aşamasından başlayacak PEACE takımı için ana gruplara kalmak çok daha zor hale geldi.

" Apii ve LeeSA'nın 2021 Dünya Şampiyonası'nda takımın geri kalanıyla birlikte olamayacağını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Pandemi sonrasında dünyadaki mevcut durumun sürekli değişmesi sebebiyle seyahat uygunluğu kriterlerini karşılayamadığımız bir duruma düştük.

Apii ve LeeSA için bu turnuvanın ne kadar önemli bir fırsat olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki mevsim geri döneceklerinden eminiz. Yapılacak kadro değişikliklerini öğlen saatlerinde açıklayacağız."

Üst koridorda Apii yerine geçtiğimiz mevsim Mad Lions ekibinde Armut'un bireysel koçluğunu yapan Vizicasci görev alacak. Henüz birkaç hafta önce profesyonel arenaya geri döndüğünü açıklayan tecrübeli oyuncu ilk maçını 2021 Dünya Şampiyonası'nda oynayacak. Grup kuraları bugün saat 15: 00'da çekilecek ve 5 Ekim Salı günü 2021 Dünya Şampiyonası heyecanı ön eleme maçlarıyla birlikte başlayacak. Kura çekimini türkçe anlatım diliyle Lolespor Twitch ve Youtube adresleri üzerinden izleyebilirsiniz.

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Haber: Okyanusya temsilcisi PEACE'in iki oyuncusu Worlds 2021'e katılamayacak - Haberler
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