Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Sivas Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünce "Okuyan Gençlik Ecdadının İzinde" kitap okuma yarışması düzenlenecek.



24 Mart Pazar günü il genelinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek yarışmaya ortaokullardan katılan öğrenciler Yavuz Bahadıroğlu'nun "Bir Devrin Bittiği Yer Çanakkale" eserini, lise öğrencileri ise Mehmet Niyazi'nin "Çanakkale Mahşeri" eserlerini okuyarak katılacak.



Ortaokul 6, 7, 8, lise 9, 10, 11 ve 12. sınıflarda öğrenim gören tüm öğrencilerin nitelikli eserlerle buluşmalarını sağlayacak yarışmanın çok önemli olduğunu belirten Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, "Valimizin talimatları doğrultusunda gerçekleştireceğimiz bu yarışmayla öğrencilerimizin ülkemizin tarihinde çok önemli bir yere sahip olan Çanakkale Zaferi hakkında güvenilir kaynaklardan bilgi edinmelerini, milli ve evrensel değerleri tanımalarını ve bu değerlere önem vermelerini amaçlıyoruz." dedi.



Yarışmada dereceye giren öğrencilerin son derece anlamlı bir ödülle ödüllendireceklerini aktaran Savaşçı, "Bu yıl Çanakkale'nin 104'üncü yıl dönümü. Bunun için bizler de ortaokullardan ve liseden dereceye giren ilk 104 öğrenciyi nisan ayı içerisinde Çanakkale gezisine götüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Savaşçı, bugüne kadar 9 bin 894 öğrencinin sınava girmek için müracaat ettiğini söyledi.

Kaynak: AA