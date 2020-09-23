Okuyan Balık nedir? Okuyan Balık Kütüphanesi ne zaman açılacak?
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Okuyan Balık nedir? Okuyan Balık Kütüphanesi ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özellikle ilkokul öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamasını planladıklarını belirttiği Okuyan Balık Kütüphanesini duyurdu. Peki, Okuyan Balık nedir? Okuyan Balık Kütüphanesi ne zaman açılıyor?

Okuyan Balık nedir? Okuyan Balık Kütüphanesi ne zaman açılacak?
23.09.2020 08:43 | Son Güncelleme: 23.09.2020 08:47

Okuyan Balık Sesli Kütüphanesi'nin tanıtımını yapan Bakan Selçuk, yüzlerce kitaba ücretsiz ve anında erişim yapılabilecek kütüphanenin açıldığını bildirdi. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülen proje ile ilkokuldaki öğrencilerin okuyarak gelişimine katkı sağlamak hedefleniyor.

OKUYAN BALIK NEDİR?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde hazırlanan projeyle geliştirilen sesli elektronik kütüphanedir. https://okuyanbalik.com/ adresi içerisinde yer alan kitaplar, ücretsiz ve hızlı şekilde hem okunabiliyor hem de dinlenebiliyor.

Okuyan Balık nedir? Okuyan Balık Kütüphanesi ne zaman açılacak?

Selçuk, "Okuyan Balık vasıtasıyla çocuklarımızın duygusal, sosyal, dil gelişimlerinin ilerlemesini, okuma davranışlarının yüksek seviyede kendini göstermesini umuyoruz. Büyükler gibi küçükler de okuyarak güzelleşecek." diye konuştu. Ayrıca, öğretmenlerin de ders anlatırken kitaplardan faydalanabilecekleri üzerinde durdu.

OKUYAN BALIK GİRİŞ EKRANI...

OKUYAN BALIK SESLİ KÜTÜPHANESİ NE ZAMAN AÇILIYOR?

Milli Eğitim bakanı Ziya selçuk'un tanıtımını yaptığı sesli ve elektronik kütüphane Okuyan Balık açıldı. İlkokul öğrencilerine okumayı sevdirmek ve gelişimine katkı sağlamak için https://okuyanbalik.com/ adresinden yüzlerce kitaba erişilebilecek.

Kaynak: Haberler.com

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