'Okur Gezer' otobüs İstanbul sokaklarında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

'Okur Gezer' otobüs İstanbul sokaklarında

'Okur Gezer' otobüs İstanbul sokaklarında
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

Esenler Belediyesi, 'Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi' Okur Gezer'i, İstanbulluların hizmetine sunuyor.

Esenler Belediyesi, 'Gezici Çizgi Roman ve Karikatür Kütüphanesi' Okur Gezer'i, İstanbulluların hizmetine sunuyor. 'Çizgi Roman Otobüsü' olan Okur Gezer gezici bir kütüphane olarak donatıldı.  Pek çok eser barındıran iki katlı otobüs, İstanbul meydanlarında vatandaşlarla buluşacak.

Vatandaşlar, bu otobüste Türkiye'de yayımlanmış sayısız çizgi roman ve karikatür kitaplarını inceleyerek keyifli anlar yaşayabilecek. Ziyaretçilere renkli bir atmosfer sunan Okur Gezer'de usta isimlerle söyleşiler yapılacak.  Raflarında Küçük Prens'ten Red Kit'e, Teksas'tan Death Note'a kadar binlerce çizgi romanı bulunduran Okur Gezer, tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek.


'Okur Gezer' otobüs İstanbul sokaklarında
'Okur Gezer' otobüs İstanbul sokaklarında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Meral Akşener Lale Karabıyık Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Pınar Altuğ Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
'Okur Gezer' otobüs İstanbul sokaklarında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 19:00:09. #1.16#

title