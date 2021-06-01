Okumak Güzeldir'in Sınav Günü Açıklandı

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Okumak Güzeldir kitap okuma yarışmamızı 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirmiş fakat yaşanan teknik bir problemden dolayı iptal etmek zorunda kalmıştık.

Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz ve kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Okumak Güzeldir kitap okuma yarışmamızı 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirmiş fakat yaşanan teknik bir problemden dolayı iptal etmek zorunda kalmıştık.

Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, Türk Dili ve Edebiyatı'nın seçkin eserlerine ilgiyi artırmak için düzenlediğimiz yarışmaya bu sene 57 bin kitapsever katıldı.

6 HAZİRAN PAZAR GÜNÜ SAAT 21: 00'DE

Yarışma Düzenleme Kurulu'nun, öğrencilerin sınav tarihlerini de dikkate alarak yaptığı değerlendirmede, sınavın 6 Haziran Pazar günü saat 21: 00'de gerçekleştirilmesine karar verildi.

SORULAR YENİDEN HAZIRLANDI

Yarışma Düzenleme Kurulu, beş kitaptan oluşan soruların yeniden hazırlandığını açıkladı.

KAPADOKYA GEZİSİ İLK 20'DEN 25'E YÜKSELTİLDİ

Öte yandan ilk 20'ye verilecek olan iki kişilik 3 gece 4 gün Kapadokya Gezisi ödülü arttırılarak ilk 25'e çıkartıldı.

SINAV ONLİNE OLARAK YAPILACAK

Yarışma sınavı yarisma. eyupsultan. bel. tr internet sitesi üzerinden, 6 Haziran 2021 Pazar günü 21: 00 - 22: 00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Online yapılacak yarışmanın sınav gün ve saati yarışmacılara SMS ile de ayrıca bildirilecek.

SINAVA GİRİŞ EKRANI 21: 00'DE AÇILACAK

Sınava giriş ekranı, yarisma. eyupsultan. bel. tr internet sitesinde 21: 00'de aktif olacak.

BİRBİRİNDEN DEĞERLİ 5 KİTAP

Yarışmada, Ömer Seyfettin'in Yüksek Ökçeler, Sait Faik Abasıyanık'ın Son Kuşlar, İhsan Oktay Anar'ın Puslu Kıtalar Atlası, Peyami Safa'nın Fatih Harbiye ve Yavuz Bahadıroğlu'nun Merhaba Söğüt kitabı yer alıyor.

MUHTEŞEM ÖDÜLLER SİZLERİ BEKLİYOR

Yarışmada birinciye dizüstü bilgisayar ve 5 bin TL para ödülü, ikinciye tablet ve 3 bin TL para ödülü, üçüncüye ise tablet ve 2 bin TL para ödülü verilecek.

Ayrıca dereceye giren ilk 25 kişiye iki kişilik 3 gece 4 gün Kapadokya Gezisi, dereceye giren ilk 100 kişiye 28 ciltlik minyatür kitap seti ve dereceye giren ilk 200 kişiye 50 TL'lik kitap çeki hediye edilecek.

Kaynak: Habermetre