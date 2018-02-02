Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" Kampanyası

AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu, okuma-yazma bilmeyen kadın kalmaması için başlatılan kampanyayı çok önemsediklerini bildirdi.

Milletvekili Ramazanoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle devam eden "Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın" kampanyasının Türkiye için çok önemli bir kampanya olduğunu ifade etti.

"Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız" gibi kampanyaların Türkiye'de kadınların okur-yazar oranlarının ve kız çocuklarının okullaşma oranlarının artırılmasında çok önemli bir rol oynadığını aktaran Ramazanoğlu, şunlar kaydetti:

"Okuma-yazma oranlarının yüzde 100'e ulaşması için tüm ülke sathında Sayın Cumhurbaşkanımızın ve değerli eşlerinin desteklemiş olduğu bu kampanya hem ülkede eğitim-öğretim seviyesini yükseltecek hem de yetişmiş insan kalitemizi başka bir noktaya taşımış olacak. Bu kampanyanın gönüllü bir neferi olarak sahada aktif şekilde çalışıyoruz. Konuyla ilgili gerekli mercilerle iletişim halindeyiz. Denizli, yüzde 99,45 erkek ve yüzde 97,24 kadın okuma-yazma oranlarıyla ülke ortalamasının üzerinde olan illerimizden biri olsa da okuma-yazma bilmeme düzeyini sıfıra indirene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Okuma-yazma bilmeyen kadın kalmaması için başlatılan bu kampanyayı çok önemsiyor, bu kampanya neticesinde Türkiye'nin eğitim-öğretim alanında yeni bir sıçrama yaparak 2023 hedeflerinde herkesin okuma-yazma bildiği bir hale gelmesini temenni ediyorum."

Çocukların 12 yıl temel eğitimlerini tamamlaması konusunda hala Türkiye'de ciddi eksikliklerin olduğunun altını çizen Ramazanoğlu, "2002 yılında kız çocuklarının okulda kalma süresi 4 yıl, erkek çocuklarının ise 5-5,5 yıldı. 'Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın' gibi kampanyalarla kızlarımızın okulda kalma süresi ortalama 6,7 yıla, erkeklerin ise 8,5 yıla çıktı. Net okullaşma oranı ise son eğitim ve öğretim döneminde yüzde 82,54'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Ortaöğretimde yurt meselesinin de çok önemli olduğunu vurgulayan Ramazanoğlu, kalacak yer sorunu yüzünden ilçe ve il merkezlerine gidemeyen kız çocuklarının eğitimi için ortaöğretim yurtlarının yapılması hususunda çalışmalar yaptıklarını kaydetti.