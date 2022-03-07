ÇAYCUMA, ZONGULDAK (İHA) - Okulun çatısında mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

ZONGULDAK Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde okulun çatısında ayağına ip dolanması sonucu mahsur kalan güvercin itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi'nin çatısında ayağına ip dolanarak çırpınan ve mahsur kalan bir güvercini gören okul idarecileri durumu Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, itfaiye arabasının merdiveni ile mahsur kalan güvercinin yanına yaklaştı. Ayağına ip dolanan güvercini kurtaran ekipleri öğrenciler alkışlayarak teşekkür etti.

Güvercin ipten kurtarılması sonrası Çaycuma İtfaiye ekipleri tarafından doğaya salındı.