Okulun Bahçe Kapısına Kurşun İsabet Etti

Samsun'da kavga sırasında tabancadan çıkan kurşunlardan biri okulun bahçe kapısına isabet etti.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi Kulaca Caddesi'nde bulunan Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Unkapanı Mahallesi Karacaoğlan Sokak üzerinde kimliği belirsiz şahıslar arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi tabancasını ateşledi ve bu sırada tabancadan çıkan kurşunlardan biri olay yerinde yaklaşık 100 metre uzaklıktaki başka mahallede bulunan okulun bahçe kapısına isabet etti. Olay yerine polis sevk edildi. Polis olayın meydana geldiği Karacaoğlan Sokak üzerinde tabancadan çıkan 4 adet boş kovan ele geçirdi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN