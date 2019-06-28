Okulun bahçe duvarını pet şişelerle ören öğretmenlere başarı belgesi

Kaynak: DHA

VAN'ın Erciş İlçesi Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, çevre bilincine dikkat çekmek için 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine gitmeyip, ilkokulun yarım kalan duvarını kum doldurdukları pet şişelerle ören öğretmenlere teşekkür belgesi verdi.Erciş ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Derekent İlkokulu'nda görev yapan Yusuf Aktaş, Ramazan Çakır, Kübra Karakaya, Çelebibağ Sıtkı Kürum İlkokulu'nda görevli Özge Özen Aktaş ile Nişancı Mahallesi İlkokulu'nda görevli Zehra Handa, çevre bilincine dikkat çekmek amacıyla ilçede pet şişe toplama seferberliği başlattı. İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destek verdiği proje kapsamında kısa sürede öğrenciler tarafından 100 bin pet şişe toplandı. Toplanan pet şişelerden 90 bini geri dönüşüme kazandırılıken, 10 bin pet şişe de Derekent İlkokulu'nun bahçe duvarında kullanıldı. Projenin mimarı olan öğretmenler, 9 günlük ramazan bayramını 39 öğrencisi bulunan Derekent İlkokulu'nda çalışarak geçirdi ve gönüllü 5 öğretmen, öğrencilerin de desteğiyle 160 metre olan ihata duvarını, kum doldurdukları 10 bin pet şişe ile örererek tamamladı. Yapılan bu çalışma büyük taktir topladı.Erciş Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek'in öğretmenler için verdiği kahvaltıya katılan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, hazır bulunan Sıtkı Kürüm İlkokulu öğretmenleri Yusuf Aktaş ve Özge Özen'e başarı belgesi verererek teşekkür etti. Kaymakam Mehmetbeyoğlu, "ilçemizin Derekent Mahallesi'nde yapılan çok önemli proje için bir araya geldik. Öğretmen arkadaşlarımızın Cumhurbaşkanmızın himayesinde yürütülen sıfır atık projesine çok önemli bir katkı sunmuşlardır. Çevre bilincinin oluşması açısından bunu çok önemli buluyorum ve öğretmen arkadaşlarıma yaptıkları bu çalışmlarından dolayı çok teşekkür ediyorum."dedi.- Van