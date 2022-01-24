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Okullarında mahsur kalan öğrenciler evlerine ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - Haberler | Güncel

Okullarında mahsur kalan öğrenciler evlerine ulaştırıldıKASTAMONU Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolların ulaşıma kapalı olması ve yarıyıl tatilinin başlaması sebebiyle yurtlarında mahsur kalan öğrenciler, evlerine ulaştırıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Okullarında mahsur kalan öğrenciler evlerine ulaştırıldı

KASTAMONU Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Kastamonu'nun Küre ilçesinde yolların ulaşıma kapalı olması ve yarıyıl tatilinin başlaması sebebiyle yurtlarında mahsur kalan öğrenciler, evlerine ulaştırıldı.

Yoğun kar yağışının etkisi altında olan Kastamonu'nun Küre ilçesinde köy yolları ulaşıma kapandı. Küre'de etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle evlerine gidemeyen öğrencilerde yurtlarında mahsur kaldı.

Okulların yarıyıl tatiline girmesi sebebiyle evlerine gidemeyen Küre Yatılı Bölge Ortaokulu ile Küre Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, ilçede bulunan yurtlarda misafir edildi.

Olumsuz hava koşulları sebebiyle evlerine gidemeyen 32 öğrenci, Küre İlçe Özel İdareye ait 1 adet greyder öncülüğünde, 4 adet arazi tipi araç ve 1 adet öğrenci servisi ile 5 saat süren zorlu yolculuk sonunda Beyalan, Çaybükü ve İğdir köylerine ulaştırılarak ailelerine teslim edildi.

Okullarında mahsur kalan öğrenciler evlerine ulaştırıldı

Okullarında mahsur kalan öğrenciler evlerine ulaştırıldı

Okullarında mahsur kalan öğrenciler evlerine ulaştırıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Kömeçoğlu - Son Dakika Haberleri

Kastamonu, Hisarcık, kar, Güncel, Haber

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