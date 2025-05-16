Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? 2025 yaz tatili ne zaman başlıyor?

2025 yılında okullar ne zaman kapanacak? sorusunun cevabı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre 20 Haziran 2025 Cuma günü olarak belirlendi. Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? sorusunun güncel cevabı, eğitim sürecinin geri kalan dönemine odaklanmak açısından da yol gösterici oluyor. Peki, Okulların kapanmasına kaç gün kaldı?

OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen takvime göre 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler yaz tatiline gireceklerdir.

2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Öğrenciler, 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerini alacak ve yaklaşık üç aylık yaz tatiline başlayacaklardır.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan "2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi" konulu genelge tüm illere gönderildi.

ÖĞRETMENLER 1 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Buna göre, öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 1 Eylül Pazartesi başlayacak. Okullarda birinci dönem, 8 Eylül Pazartesi başlayacak ve 16 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

1-5 EYLÜL ARASI UYUM EĞİTİMİ VAR

2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 1-5 Eylül'de uyum eğitimleri düzenlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9'uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilerin okul hakkında bilgilendirilmesi, akademik ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlamaları amacıyla rehberlik çalışmaları yapılacak.