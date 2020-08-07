"Okulların açılması için ilave kaynağa ihtiyaç var" Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, koronavirüs salgını sebebiyle yeni normalleşme sürecinde 2020-2021 eğitim öğretim hayatında okulların durumlarını ele aldı.

Eğitim Bir Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, koronavirüs salgını sebebiyle yeni normalleşme sürecinde 2020-2021 eğitim öğretim hayatında okulların durumlarını ele aldı. Başkan Acar, maske, mesafe, temizlik şeklinde özetlenebilecek olan yeni normalde, okulların alması gereken tedbirleri hayata geçirebilmeleri için ilave kaynağa ihtiyaç duyacağını, aksi takdirde uygulamanın zor gözüktüğünü belirtti. Çözüm olarak öğrenci sayısı, kapalı alan gibi kriterleri göze alarak ödenek gönderilmesini önemle belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığının, daha önce 81 ildeki ilgili kurumlara gönderdiği genelge ile okulların ne zaman açılacağını ve okullardaki tatillerin hangi günlerde olacağını belirlediğini ifade eden Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Başkanı Ramazan Acar, "Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre okullar 31 Ağustos tarihinde kapılarını öğrencilere açacak. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak" dedi.

Bakanlığın salgınla mücadele ve yeni normal sürecinde okulların açılması sürecinde ayrıca Sanayi Bakanlığı ile protokol yapıp Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu yayımladığını ama kılavuzun içindeki şartların nasıl yerine getirileceği konusunda endişe duyan Acar, "Okullarda olmayan ya da yetersiz olan temizlik personeli ve temizlik malzemesi ile bunun olması ne kadar mümkün merak konusu" diyerek okullarda alınacak tedbirlerin önemine dikkat çekti.

"Uygulamalar en kısa sürede hayata geçirilmelidir"

İstenilen ve beklenen salgın tedbirlerinin alınabilmesi için okullara ciddi anlamda iş düştüğünü belirten Acar, uzun zamandır kapalı olan okulların zor durumda olduğunu ayrıca fiziki şartları da zorlanmaya sebep olabileceğinin altını çizdi.

Özellikle TYP İŞ-KUR kapsamında görevlendirilecek personel ve ödenek gönderme işi de salgınla sınırlı olmamasını, kurumların bütün ihtiyaçlarını karşılayacak devamlılıkta olmasını vurgulayan Acar, okulların ihtiyaçları için bu uygulamaların en kısa sürede hayata geçirilmesinin gerekliliğini aktardı. Ayrıca başkan Acar, "Hulasa okullarda temizlik yapacak görevliler yok, İŞ KUR her yıl okullar açıldıktan sonra görevlendirmeleri yapıyordu. Özellikle bu sene milyonlarca çocuğumuzun ve bir milyonun üzerindeki eğitimcinin sağlığı tehlikeye atılmamalıdır. İş-Kur bu yıl gecikmeden okullara temizlik ve güvenlik elemanı görevlendirmesini yapmalıdır. Aksi takdirde temizlik ve güvenlik açığı ortaya çıkacaktır. Milli Eğitim Bakanı'mız Sayın Ziya Selçuk'u bu konuda inisiyatif alarak okul idarecilerimizi riskten ve sıkıntıdan kurtarma konusunda adım atmalıdır " dedi. - BURSA

Kaynak: İHA