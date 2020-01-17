: Okullarda karne heyecanı

17.01.2020 18:45 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:47

Mersin'de bin 266 okulda eğitim gören 400 bin 767 öğrenci karne aldı. İlkokul 1. sınıfa giden 31 bin 902 öğrenci ise ilk kez karne almanın heyecanını yaşadı.

Vali Ali İhsan Su, Yenişehir ilçesindeki Mahmut Arslan Anadolu Lisesi'ndeki törende, yarıyılın başarıyla tamamlanmasında herkesin özverili çalışmasının katkısı olduğunu belirterek, öğretmenleri, öğrencileri ve aileleri tebrik etti.

Okulların fiziki kapasitelerinin en iyi hale getirilmesi için çalışıldığını anlatan Su, kentin eğitim öğretim açısından donanımlı olduğunu vurguladı.

Öğrencilere seslenen Su, "İnanıyorum ki yarın Türkiye'nin geleceğini yönetenler sizler olacaksınız. Mühendisler, savcılar, kaymakamlar, valiler hep sizlerin içerisinden çıkacak. Ülkemizi aldığımız seviyeden daha yukarılara çıkarmak için kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Hepinize iyi tatiller diliyorum." ifadelerini kullandı.

Tarsus ilçesinde de "Evde Eğitim Projesi"nden yararlanan 11 yaşındaki yürüme engelli Aygül Arslan, karnesini evini ziyaret eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Dikeç'ten aldı.

Kaynak: AA

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