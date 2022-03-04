Okullarda aynı anda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi - Haberler

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Okullarda aynı anda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi

AA, Aydın Arık - Güncel
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Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği okul bahçesi Okuldaki öğrencilerin dışarıya tahliye edilmesi Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın konuşması Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın stantları gezmesi ve ekiplerden bilgi alması BİNGÖL - Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde yer...

FATİH, İSTANBUL (AA) - Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği okul bahçesi

Okuldaki öğrencilerin dışarıya tahliye edilmesi

Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın konuşması

Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın stantları gezmesi ve ekiplerden bilgi alması BİNGÖL - Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde 2022 yılında gerçekleştirilecek tatbikatlarla 55 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Okullarda aynı anda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi

Okullarda aynı anda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi

Okullarda aynı anda Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Aydın Arık - Güncel

Bingöl Valiliği, Deprem, Bingöl, Fatih, Güncel, Haberler

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