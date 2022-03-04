Okullarda aynı anda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi
AA, Aydın Arık - Güncel
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Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği okul bahçesi Okuldaki öğrencilerin dışarıya tahliye edilmesi Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın konuşması Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın stantları gezmesi ve ekiplerden bilgi alması BİNGÖL - Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde yer...
FATİH, İSTANBUL (AA) - Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği okul bahçesi
Okuldaki öğrencilerin dışarıya tahliye edilmesi
Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın konuşması
Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın stantları gezmesi ve ekiplerden bilgi alması BİNGÖL - Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde 2022 yılında gerçekleştirilecek tatbikatlarla 55 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.