Okullarda aynı anda "Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı" gerçekleştirildi

FATİH, İSTANBUL (AA) - Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı'nın gerçekleştirildiği okul bahçesi

Okuldaki öğrencilerin dışarıya tahliye edilmesi

Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın konuşması

Vali Yardımcısı Fatih Kaya'nın stantları gezmesi ve ekiplerden bilgi alması BİNGÖL - Bingöl'ün birinci derece deprem bölgesinde yer alması nedeniyle Bingöl Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde 2022 yılında gerçekleştirilecek tatbikatlarla 55 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor.