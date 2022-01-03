Okullar yüz yüze eğitime başladı
AA / Tayfun Coşkun - Haberler | Güncel
New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın açıklaması NEW YORK - Okullar koronavirüs (Kovid-19) salgınının Omicron varyantındaki artışlara rağmen bugün yüz yüze eğitime başladı.
New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın açıklaması NEW YORK - Okullar koronavirüs (Kovid-19) salgınının Omicron varyantındaki artışlara rağmen bugün yüz yüze eğitime başladı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, Concourse İlköğretim Okulu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.