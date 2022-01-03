Okullar yüz yüze eğitime başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Okullar yüz yüze eğitime başladı

AA / Tayfun Coşkun - Haberler | Güncel

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın açıklaması NEW YORK - Okullar koronavirüs (Kovid-19) salgınının Omicron varyantındaki artışlara rağmen bugün yüz yüze eğitime başladı.

New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın açıklaması NEW YORK - Okullar koronavirüs (Kovid-19) salgınının Omicron varyantındaki artışlara rağmen bugün yüz yüze eğitime başladı. New York Belediye Başkanı Eric Adams, Concourse İlköğretim Okulu önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Okullar yüz yüze eğitime başladı

Okullar yüz yüze eğitime başladı

Okullar yüz yüze eğitime başladı

Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin

Vakalar 35 binin üzerine çıktı, öğrenciler sosyal medya üzerinden isyan etti: Yüz yüze eğitime ara verilsin

 Sağlık Bakanı Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor

Sağlık Bakanı Koca: 10 gün içinde üç vakadan birinin Omicron olması sürpriz görünmüyor

AA / Tayfun Coşkun - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title