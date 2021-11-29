İSTANBUL (Haberler.com) - Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ'da önceki günden bu yana devam eden fırtına bugün etkisini iyice artırdı. Özellikle İstanbul'da 130 kilometreyi bulan rüzgarlar hayatı adeta felç etti. Çatıların uçtuğu ve ağaçların söküldüğü fırtınada 4 kişi hayatını kaybetti , çok sayıda kişi ise yaralandı. Peki Okullar tatil mi? Lodos nedeniyle okullar tatil edilecek mi? detaylar haberimizde...

OKULLAR LODOS NEDENİYLE TATİL EDİLECEK Mİ?

Şiddetli lodos sonrası vatandaşların merak ettiği Okullar tatil mi? Lodos nedeniyle okullar tatil edilecek mi? konusuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin bir duyuru yayımlandığında sitemizden bulabilirsiniz.

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