Okullar tatil mi, 9-10 Ekim Perşembe - Cuma okullar 2 gün tatil mi?

Okullar tatil mi, 9-10 Ekim Perşembe - Cuma okullar 2 gün tatil mi?
Güncelleme:
9 Ekim'de bazı illerde hava durumunun şiddetli yağış ve fırtına şeklinde seyretmesi bekleniyor. Bu nedenle "9 Ekim'de okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Hangi illerde eğitime ara verileceğine dair detaylar merak edildi. Peki, Okullar tatil mi, 9-10 Ekim Perşembe - Cuma okullar 2 gün tatil mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı yönünde yeni bir uyarı yayımladı. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlar tedbirli olmaya çağrılırken, öğrenciler ve veliler de 9 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak etmeye başladı.

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, ülkenin birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürecek. Yağışların özellikle Cuma akşamına kadar kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Yoğun yağış beklenen iller şu şekilde:

• Marmara Bölgesi: Sakarya, Bilecik, Bursa, Düzce, Bolu, Karabük, Zonguldak, Bartın

• Ege Bölgesi: İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Kütahya

• Akdeniz Bölgesi: Anamur, Osmaniye, Adana, Hatay, Antalya, Isparta, Burdur

• İç Anadolu ve Karadeniz: Samsun, Giresun, Gaziantep, Kilis

Meteoroloji ayrıca, bazı bölgelerde rüzgar hızının saatte 40 ila 70 kilometreye kadar çıkabileceği uyarısında bulundu. Vatandaşların olası su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi durumlara karşı dikkatli olması istendi.

OKULLAR TATİL Mİ?

Valiliklerden yapılan son açıklamalara göre, 9 Ekim Perşembe günü hava muhalefeti nedeniyle herhangi bir ilde eğitim ve öğretime ara verilmedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Yorumlar (2)

