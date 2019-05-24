Okullar Ne Zaman Kapanıyor? E-okul VBS Giriş Sayfası

Okulların kapanmasına kısa süre kala öğrenciler ve veliler e-okul'da son kontrolleri yapıyor.E - okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne nasıl giriş yapılır? 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı karne notu ve devamsızlık hesaplamaları merak ediliyor. Peki e okul ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak? İşte, VBS e-okul devamsızlık ve not bilgisi sorgulama giriş ekranı ve daha fazlası…

E-OKUL Veli Bilgilendirme Sistemi

E-OKUL VBS GİRİŞ SAYFASI 2019 NASIL GİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yaparak, sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgiler doldurulur. İstenen bilgiler; T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu isteniyor. Sonraki aşama ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileridir. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenir.

Bilgiler eksiksiz bir şekilde girildikten sonra açılan ekranın sol kısmındaki menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler bulunur.

E OKUL NE ZAMAN KAPANACAK?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, teknik arızalar ve aşırı yüklenmeler dışında kesintisiz hizmet veriyor. Bu nedenle e-okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nin kapanma gibi bir durumu söz konusu değildir.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı 2018-2019 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini daha önce paylaşmıştı. Bu takvime göre; 17 Eylül 2018 tarihinde başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı, 14 Haziran 2019 Cuma günü son bulacak. Böylelikle, takdir ve teşekkürlerine kavuşmak için sabırsızlanan öğrencilerin tatil yapmasına da çok az bir süre kaldı.