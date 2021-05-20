Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı?
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Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı?

Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı?
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MEB'den okulların ne zaman kapanacağı ve hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı ile ilgili açıklama geldi. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı?

MEB'den okulların ne zaman kapanacağı ve hangi sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı ile ilgili açıklama geldi. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

17 günlük kapama sonrası kademeli normalleşme gerçekleşti. Öğrencilerin merakla beklediği Okullar ne zaman kapanıyor 2021? Okullar ne zaman açılacak? Bu yıl yüz yüze eğitim olacak mı? gibi sorulara Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunları ifade etti;

"Ülkemiz genelinde COVID-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12'nci sınıfların destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında yüz yüze eğitime geçilecektir. Diğer kademelerdeki resmî ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 1 Haziran Salı gününe kadar uzaktan eğitime devam edilecektir.

Resmî ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumları, özel gereksinimli öğrencilerimizin özel eğitim okul ve sınıfları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren "Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullara uyulması şartıyla yüz yüze eğitime başlanabilecektir. Bu kapsamdaki öğrenci, öğretmen ve eğitim çalışanlarımızın salgın kısıtlamalarından etkilenmemesi için gerekli kolaylık, Valiliklerimiz tarafından sağlanacaktır.

1 Haziran Salı gününden itibaren yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, bu tarih öncesinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır"

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 2 Temmuz 2021 Cuma günü kapanıp, Yaz tatilinin başlayacağını duyurdu.

#EVDEKAL
COVID-19'un yayılmasını önlemek için:
Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.
Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.
Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.
Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.
Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.
Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.
Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.
Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.
Maskeler
Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.
#EVDEKAL
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