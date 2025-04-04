Okullar ne zaman kapanacak? MEB 2024-2025 eğitim-öğretim takvimi!

Sınavlara hazırlanan öğrenciler ve veliler için "2024-2025 okullar ne zaman kapanıyor?" sorusunun yanıtı büyük önem taşıyor. Eğitim sürecinin sonuna yaklaşıldıkça öğrenciler yaz tatili hayalini kurarken, veliler de tatil programlarını bu tarihlere göre ayarlamak istiyor. MEB tarafından paylaşılan takvim sayesinde okulların kapanış tarihi artık netleşti. Peki, yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar tam olarak hangi tarihte kapanacak? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu resmi takvimle birlikte okulların kapanış tarihi…

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILDI?

Millî Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim takvimine göre, okullar 9 Eylül 2024 Pazartesi günü açıldı. Eğitim yılı boyunca öğrenciler iki ara tatil ve bir yarıyıl tatiliyle dinlenme fırsatı buldu.

İlk ara tatil 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapıldı. Ardından öğrenciler, birinci dönemi 17 Ocak 2025 tarihinde tamamlayarak 20-31 Ocak 2025 tarihleri arasında yarıyıl tatiline girdi. İkinci dönem ise 3 Şubat 2025 Pazartesi günü başladı.

Öğrenciler ikinci dönem boyunca bir kez daha dinlenme şansı yakaladı. Bu yılın ikinci ara tatili ise 31 Mart - 4 Nisan 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi.