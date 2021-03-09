Okullar ne zaman kapanacak? 2021 okullar kapandı mı? Bakan Selçuk açıkladı
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Okullar ne zaman kapanacak? 2021 okullar kapandı mı? Bakan Selçuk açıkladı

09.03.2021 10:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:55
Okullar ne zaman kapanacak? 2021 okullar kapandı mı? Bakan Selçuk açıkladı

Gündemde yer alan okullar ne zaman kapanacak sorusu Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yanıtlandı. Şubat ayında gerçekleşen ara tatil döneminde, Nisan ayındaki ara tatili de sürecin içerisine dahil eden Milli Eğitim Bakanlığı, bu nedenle önümüzdeki haftalarda ara tatil uygulamasına geçmeyecek. Okullar ne zaman kapanacak? 2021 okullar kapandı mı

Bakan Selçuk açıkladı; İlk ve orta öğretimlerine devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de okulların kapanacağı tarihi oldu.2020-2021 eğitim öğretim sezonuna devam eden öğrenciler, mart ayının başlamasıyla birlikte yaz tatili sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Peki, okullar ne zaman kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." dedi.

ZİYA SELÇUK'TAN ARA TATİL AÇIKLAMASI

25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı. Dolayısı ile nisan ayında yeniden bir ara tatil olmayacak. Şimdi ise yaz tatili tarihi merak konusu oldu. İşte, ayrıntılar...

OKULLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK

Düşük ve orta riskli illerde okullar;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,

Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde okullar;

Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,

İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,

8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,

12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.

Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.

Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.

Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

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