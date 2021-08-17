Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar ne zaman açılıyor?
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Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar ne zaman açılıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar ne zaman açılıyor?
Haberler.com - Haberler | Gündem

2021 – 22 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken, öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası yeni eğitim yılının ne zaman başlayacağını merak etti. Peki, bu sene okullar ne zaman açılıyor? Okullar ne zaman açılacak?

Geçtiğimiz sene koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim yapılmıştı. Bu yıl okullarda yüz yüze eğitim olacak mı, öğrenciler ve veliler merak ediyor. Peki, Okullar ne zaman açılacak? Bu sene okullar ne zaman açılıyor? İşte, detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, okulların açılış tarihi ile ilgili açıklama yapmıştı. Okullar 6 Eylül 2021 tarihinde açılacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihinde uyum eğitimi yapılacak.

BAKANLIKTAN TALİMAT

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Mali Hizmetler Daire Başkanı Cahit Şahin imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda:

"2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında okulların eğitim ve öğretime hazır hale getirilmesi ve salgın ile etkin mücadelenin devam etmesi kapsamında okul ve kurum binalarının girişlerinde öğrencilerin, öğretmenlerin ve tüm çalışanların maske ihtiyaçlarını gidermek amacıyla dizayn edilmiş, içinde günlük maskelerin bulunacağı, her öğrencinin ve okul çalışanlarının ihtiyaç halinde maskesini alıp değiştirebileceği, kirli ve temiz maskenin ayrı ayrı konulacağı kumbara, bölme veya kutuların hazırlanarak hizmete sunulması hususunda gereğini rica ederim. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin." ifadeleri yer aldı.

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