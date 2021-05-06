Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar açılacak mı? MEB'den açıklama geldi
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Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar açılacak mı? MEB'den açıklama geldi

Okullar ne zaman açılacak 2021? Okullar açılacak mı? MEB'den açıklama geldi
Haberler.com / Ramazan Eles - Haberler | Gündem

Okullar ne zaman açılacak merak ediliyor. Bayramdan sonra okulların açılması ile ilgili iddialar sonra MEB'de okullar açılacağı tarihi ile ilgili açıklama geldi. Okullar açılacak mı sorusuna Ziya Selçuk'tan yanıt geldi. Buna göre, tam kapanma sonrası okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte Bakan Selçuk'un açıklamaları!

Okullar ne zaman açılacak? Tam kapanmanın ardından okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı soruları milyonlarca öğrenci ve velisinin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere kesintisiz sokağa çıkma yasağı 17 Mayıs'ta son bulacak. Bu kapsamda; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullar ne zaman açılacak sorusuna ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tam kapanma süreciyle vaka sayılarının azalacağını düşünerek, bunun okulların açılması için bir umut olmasını diliyorum. Ele ele vererek bu süreci iyi yönetebilirsek çok sağlıklı sonuçlar alınabilir ve gerekirse bütün sınıf seviyelerinde okulların açılmasını sağlayabiliriz. Öncelikleri de dikkate alarak amacımız bütün sınıfları açmak." ifadelerini kullandı.

17 Mayıs'tan sonra yüz yüze eğitimin hangi sınıflarda başlayacağının bir iki hafta içinde netleşmeye başlayacağını belirten Selçuk, şu bilgileri verdi:

"1-2 HAFTA İÇERİSİNDE NETLEŞECEK"

"Ortaokullarda ikinci dönemin sınavlarının yüzde 30'lar civarında tamamlandığını söyleyebiliriz. Liselerde biraz daha çok. 12. sınıfların sınavlarının tamamı bitti.

Diğer sınıflarla ilgili de 17 Mayıs sonrasında bir düzenleme yapılacak ve buradaki düzenleme daha esnek bir düzenleme olacak. Liselerde yaklaşık yüzde 40'a yakın sınav tamamlanmış vaziyette. Liselerde ikinci dönemde de tek bir sınav olacak."

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, 2021 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 2 Temmuz 2021 Cuma günü kapanıp, Yaz tatilinin başlayacağını duyurdu.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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