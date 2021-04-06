Okullar kapanacak mı 2021? Okullar ne zaman kapanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Okullar kapanacak mı 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem
Okullar kapanacak mı 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle Ramazan boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, Okullar kapanacak mı 2021? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar kapanacak mı son dakika!

Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir
Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz

Pandemi dönemi süreci boyunca devam eden mücadele kapsamında Okullar kapanacak mı 2021? Okullar ne zaman kapanacak? Ankara'da okullar kapandı mı? İstanbul'da okullar kapandı mı?

OKULLAR KAPANACAK MI 2021?

Bakan Selçuk, valiliklerin, il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor. "Diğer illerle ilgili kararlar da il hıfzısıhha kurulları tarafından alınması durumunda il bazlı uzaktan eğitime geçilebilir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SON DAKİKA!

Bakanlıktan, konuya ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, "Valilikler, il hıfzıssıhha kurullarıyla farklı bir karar almadıkça okullar, mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edecekler" bilgisi paylaşıldı.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Cahit Özkan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım İbrahim Çelikkol İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ozan Tufan Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Okullar kapanacak mı 2021? Okullar ne zaman kapanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 09:57:18. #1.14#
title