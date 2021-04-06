Okullar kapanacak mı 2021? Okullar ne zaman kapanacak?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle Ramazan boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Peki, Okullar kapanacak mı 2021? Okullar ne zaman kapanacak? Okullar kapanacak mı son dakika!

Pandemi dönemi süreci boyunca devam eden mücadele kapsamında Okullar kapanacak mı 2021? Okullar ne zaman kapanacak? Ankara'da okullar kapandı mı? İstanbul'da okullar kapandı mı?

OKULLAR KAPANACAK MI 2021?

Bakan Selçuk, valiliklerin, il hıfzıssıhha kurullarıyla yaptıkları değerlendirmeler sonucu her ile özgü kararların alındığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Bu süreçte emek verenlere teşekkür ediyorum çünkü zor bir süreç yaşıyoruz ama bunu hep birlikte başarıp atlatacağımıza inanıyoruz. Bir taraftan aşı süreci devam ediyor. Her gün, her an değişimleri izleyerek ortak kararlar almaya çaba gösteriyoruz. İstiyoruz ki önümüzdeki süreçte yüz yüze eğitime doğru çok daha katılımlı, çok daha yüksek bir şekilde devam edelim. Bu koşullar bir an önce düzelsin. Önceliğimiz tabii ki yüz yüze eğitim. Salgın şartlarını dikkate alarak, okulları açık tutma isteğimize rağmen diğer ülkelere baktığımızda daha fazla kapalı olduğunu görüyoruz ama bu, sağlık öncelik prensibimizden kaynaklanıyor. "Diğer illerle ilgili kararlar da il hıfzısıhha kurulları tarafından alınması durumunda il bazlı uzaktan eğitime geçilebilir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK SON DAKİKA!

Bakanlıktan, konuya ilişkin sorular üzerine yapılan açıklamada, "Valilikler, il hıfzıssıhha kurullarıyla farklı bir karar almadıkça okullar, mevcut durumlarını koruyarak, yüz yüze eğitime devam edecekler" bilgisi paylaşıldı.