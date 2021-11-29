Okulların yarın tatil ilan edilmesinin ardından öğrenciler okullar bu hafta komple tatil mi olacak araştırıyor. Peki, Okullar bu hafta tatil mi olacak? 2021 bu hafta okullar komple tatil mi? Okullar sadece yarın (30 Kasım Salı) mı tatil? Ayrıntılar sizlerle...

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yarın (30 Kasım Salı) İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da okullar tatil ilan edildi.

Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da yarın yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak.

Marmara'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü.

OKULLAR BU HAFTA TAMAMEN TATİL Mİ OLACAK?

Yapılan açıklamalara göre okullar şimdilik sadece 30 Kasım Salı günü (yani yarın) tatil edildi . Bu hafta tamamen okullar tatil olacak mı henüz bilinmiyor. Bir açıklama yapılmadı. Fakat resmi bir açıklama gelince konumuza ekleyeceğiz.

4 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada, 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken 38 kişi de yaralandı.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL

İstanbul'da okulların yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyuran Vali Ali Yerlikaya, "İstanbul'da hayatı olumsuz etkilemeye devam eden Lodos nedeniyle; eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

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