Okullar açılacak mı? Okulların açılması ertelendi mi? Uzaktan eğitim söz konusu mu?
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Okullar açılacak mı? Okulların açılması ertelendi mi? Uzaktan eğitim söz konusu mu?

Milyonlarca öğrencinin beklediği açıklama geldi mi? Okulların açılıp açılmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili önemli gelişme yaşandı. Bilim kurulu bugün toplanacak. Detaylar haberimizde.

Okullar açılacak mı? Okulların açılması ertelendi mi? Uzaktan eğitim söz konusu mu?
12.08.2020 08:48 | Son Güncelleme: 12.08.2020 08:52

2019-2020 ikinci yarıyılı koronavirus sebebiyle online eğitime geçildi. Yeni dönem ile birlikte herkesin aklında aynı soru oluştu "Okullar bu sene açılıcak mı?" Konu ile bugün açıklama yapılması bekleniyor.

Okullar açılacak mı? Okulların açılması ertelendi mi? Uzaktan eğitim söz konusu mu?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs dönemi öncesi belirlenen takvime göre,

Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım'da,

yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat'ta,

ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan'da yapılacak -

Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

2020-2021 Eğitim yılı 18 Haziran'da sona erecek.

Okullar açılacak mı? Okulların açılması ertelendi mi? Uzaktan eğitim söz konusu mu?

OKULLAR AÇILMASI HAKKINDA KARAR BUGÜN VERİLİYOR

Koronavirüs sebebiyle oluşan uzaktan eğitimin devam edip etmeyeceği konuşulurken, konu ile ilgili bugün önemli gelişme yaşandı. Vaka sayılarında artış çoğu aileyi endişeye soktu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarını Cumurbaşkanı Erdoğan ile paylaştığını ve buna göre karar vereceğini belirtti. Son kararı Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda alınacak. Herkesin gözü bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısında.

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