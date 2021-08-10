Okullar açılacak mı? 6 Eylül'de okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan Mahmut Özer devir aldı. Peki, Mahmut Özer açıklamaları neler? Okullar açılacak mı? 6 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle Milli Eğitim Bakanı neler söyledi? Okullar açılacak mı? 6 Eylül'de okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak 2021?

OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer'den ilk sözler: Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. Milli Eğitim Bakanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı görevini Ziya Selçuk'tan devralan Mahmut Özer, ilk açıklamasında ''Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin farkındayım, Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız, artık kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok.''' ifadelerine yer verdi.

6 EYLÜL'DE OKULLAR AÇILACAK MI?

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim sürecinin birinci yılının dolmasını beklemeden başladığını belirten Bakan Selçuk, "Geçen yıl resmi okul ve kurumlarımızın tamamına yakını standartlarını sağlayarak belgelerini almıştı. Bu yıl 4 bin 540 denetçi arkadaşımız ile birlikte tüm okullarımızın koşullarını büyük bir titizlikle izleyip değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 51 bin okulumuzun 20 bine yakını belgesini yeniledi ve diğer okullarımızda da çalışmalar büyük bir titizlikle sürüyor. Sürecin koordinasyonunda gösterdiğiniz hassasiyet ve çaba için teşekkür ediyorum. 6 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.