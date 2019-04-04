Okuldan arkadaş olan başkanlar mazbatalarını aldı

MARDİN - Askerliklerini beraber yapan okul arkadaşları AK Partili Mardin'in Artuklu İlçe Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ile Yeşilli Belediye Başkanı Hayrettin Demir, mazbatalarını alarak görevlerine başladı.

Mardin'de AK Parti'den Artuklu ve Yeşilli ilçe belediye başkanlığına seçilen Abdülkadir Tutaşı ve Hayrettin Demir, 40 yıllık dostluklarını birlikte mazbata alarak kutladı. 31 Mart yerel seçimlerinde Artuklu belediye başkanı seçilen Abdulkadir Tutaşı ve Yeşilli Belediye Başkanı seçilen Hayrettin Demir, adliyede hakimlerden mazbatalarını aldı. Mazbatasını alan 40 yıllık arkadaş Tutaşı ve Demir Artuklu Belediyesi'ne geçerek birbirlerini tebrik etti.

Babalarının kurduğu dostluğu 1970 yılından beri sürdüren, 1979 Mardin Eğitim Enstitüsü mezunu olup 1981 yılında Tokat Jandarma Komutanlığında birlikte askerlik yapan Tutaşı ve Demir aynı partiden farklı ilçelerde görev yapacak.

Artuklu Belediye Başkanı Aldulkadir Tutaşı, yaptığı açıklamada, 3. kez mazbatayı birlikte aldıklarını ifade ederek, çok eskiye dayanan hukuklarının bugüne kadar taşımanın onurunu yaşadıklarını söyledi. Tutaşı, "Hayrettin kardeşimle tanışmaktan mutluyum. 40 yıllık bir hukukumuz var. Askerlik, eğitim enstitüsü, siyaset ve dostluk hep sürdü ve hep sürecek Allah'ın izniyle. 70'li yıllardan sonra tanıştık. Daha önce babalarımız bu serüveni sürdürüyordu. Şimdi sıra bizde" dedi.

"Soyadımız birlik ve beraberlik ve kardeşliktir"

Kardeşliklerine dikkat çeken Hayrretin Demir ise yaklaşık 40 yıldır ağabey gibi gördüğü Tutaş'ı ile dostluklarını bulunduğunu söyledi. Demir, "Aynı duygudan, aynı heyecandan ve aynı çizgiden geliyoruz. Ben ve ağabeyim bu vatana bu bölgeye bu millete aşkımız aynıdır. Bayrağa davaya sevdamız aynıdır. Hedefimiz hizmettir. Adımız Mardin Soyadımız birlik ve beraberlik ve kardeşliktir" diye konuştu.

Başkanlar daha sonra belediye hizmet binasında personelleri ile bir araya geldi.

Kaynak: İHA