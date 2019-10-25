25.10.2019 17:12

Okulda sanat şöleni...Hem gördüler, hem sergilediler

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde ustalar geçidi

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleşen yöresel el sanatları sergisi büyük ilgi gördü.

Afyonkarahisar'da mesleki ve teknik anlamında eğitim verilen bölümleri ile geleceğin sanatkarlarını yetiştiren Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tasarım Bölümü öğrencileri kentin geçmişin aynası olan yöresel el sanatkarlarını ağırladı. Okul bahçesinde açılan sergi ile minyatür fayton, ahşap oymacılığı, dericilik, keçecilik ve tel kırma gibi unutulmaya yüz tutmuş el sanatları öğrencilere ve katılımcılara tanıtıldı.

Serginin açılışına Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Koçak, Okul Müdürü İlknur Tutumlu, Müdür Yardımcıları Nihan Bayrakçeken, Emine Güneş ve öğretmenler ile tüm öğrenciler katıldı.

Okul Müdürü İlknur Tutumlu, açılan sergi hakkında bilgi vererek, unutulmaya yüz tutmuş yöresel el sanatlarının gelecek nesillere aktarılması adına bu serginin son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Tutumlu, "Okulumuzda bilindiği üzere birçok alanda bölümlerimiz bulunmaktadır. Bu bölümlerimiz içerisinde gelecek ışık tutan meslek dalları ile birlikte yeni sanatkarlar yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda birçok el sanatı ustalarımızı burada ağırlıyoruz. Ustalarımız, el emeği eserlerini öğrencilerimizle buluşturarak geleceğe aktarma faaliyetini ifa ediyorlar" diye konuştu

El Sanatları Öğretmeni Serap Özdemir ise Afyonkarahisar'ın her ilçesine özgü yöresel kıyafetlerle birlikte el sanatı ustalarını buluşturarak serginin bir sanat şölene haline geldiğini kaydetti.

Daha sonra Milli Eğitim Şube Müdür Mustafa Koçak ve beraberindekiler sergileri gezerek ustalardan bilgi aldılar.

Sergide yöresel kıyafetleri giyen öğrenciler, katılımcılara Afyonkarahisar'ın meşhur lokumlarından ikram etti.

Kaynak: İHA