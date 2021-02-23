Okulda saklanan çocuklar, yardım paralarını alıp örümcek adam gibi kaçtı
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Okulda saklanan çocuklar, yardım paralarını alıp örümcek adam gibi kaçtı

23.02.2021 17:47 | Son Güncelleme: 23.02.2021 19:49

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 çocuk, okulda bulunan yardım kumbarasını kırarak içinde bulunan 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı. O anlar ise saniye saniye okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Çocuklar ikinci katın camından boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti.

Bursa Yenimahalle'de bulunan Kocatepe Ortaokulunda meydana gelen olayda, henüz kimlikleri belli olmayan 3 çocuk, okulda kurs olduğu gün diğer öğrencilerin çıkışında okulda saklandı. Herkesin çıktığını gören çocuklar okulun içinde bulunan sınıfları tek tek gezerek değerli bir şeyler aradı. Küçük afacanlar daha sonra koridorda bulunan yardım kumbarasına gözlerine kestirdi. Asılı olan kumbarayı alan çocuklar, koridorda kumbarayı ayaklarıyla kırıp, içinde bulunan yaklaşık 5 bin TL parayı alıp kayıplara karıştı.

ÖRÜMCEK ADAM GİBİ İNDİLER

Çocuklar ikinci katın camından boruya tutunarak örümcek adam gibi inerek gitti. Çocukların o anları ise okulun güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Okul yönetiminin haber vermesi üzerine polis ekipleri kayıplara karışan üç çocuğu arıyor.

Okulda saklanan çocuklar, yardım paralarını alıp örümcek adam gibi kaçtı
Okulda saklanan çocuklar, yardım paralarını alıp örümcek adam gibi kaçtı
Okulda saklanan çocuklar, yardım paralarını alıp örümcek adam gibi kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEYFETTİN ARAS

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