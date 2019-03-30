Okulda Fenalaşarak Ölen Ortaokul Öğrencisi Toprağa Verildi

Antalya'da okulda fenalaştıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi, son yolculuğuna uğurlandı.

Namık Kemal Ortaokul 8'inci sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Aynur Ayan için Muratpaşa Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Helallik alınmasının ardından Ayan'ın cenazesi, Konuksever Mahallesi'ndeki Etiler Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Ayan'ın annesi Melek ve babası Mustafa Ayan ile yakınları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, okul arkadaşları ve öğretmenleri katıldı.

Anne Ayan, küçük oğlu Mehmet Ayan'a sarılarak, "Ablan gitti oğlum, melek oldu. Artık ikimiz tek kaldık. Bak ablanın ne çok seveni varmış." diye gözyaşı döktü.

Ayan'ın okul arkadaşları ve yakınları da tabuta sarılıp uzun süre ağladı.

Muratpaşa ilçesi Namık Kemal Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aynur Ayan, dün, teneffüste fenalaşınca kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Ayan'ın ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü tespit edilmişti.

Kaynak: AA