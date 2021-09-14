Okulda çekilen görüntü velileri ayağa kaldırdı! Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı - Haberler
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Okulda çekilen görüntü velileri ayağa kaldırdı! Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Hurma Ortaokulu'na bir hafta önce müdür yardımcısı olarak atanan Fatma Yıldız Coşkun'un öğrencilere yönelik ifadeleri, veliler arasında ve sosyal medyada büyük tepki çekti. Öğrencilere seslenen Coşkun'un okul temizliği ile ilgili öğrencilere hakaret ettiği görüntülerin ardından Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

Okul bahçesinde toplanan öğrencilere mikrofonla seslendiği sırada bir veli tarafından kayda alınan videoda, Coşkun'un öğrencileri okul temizliği konusunda azarladığı, hakaret ve tehdit dolu sözler sarf ettiği görüldü. Velileri ayağa kaldıran görüntülerden sonra Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.

ÖĞRENCİLERİ TEHDİT ETTİ

Paylaşıldıktan sonra kısa süre içinde gündem olan videoda Coşkun'un "Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım, ben konuşuyorum burada. Sen gönüllüsün galiba toplamaya, toplatayım mı sana? Dinlemediğine göre... Bakın tekrar söylüyorum. İlk ve son kez uyarıyorum. Okul temizliğinden siz sorumlusunuz. Sizin pislettiğiniz yeri ben temizlemek zorunda değilim. İnsana yakışır şekilde, öğrenciye yakışır şekilde davranın" dediği görülüyor.

Okulda çekilen görüntü velileri ayağa kaldırdı! Müdür yardımcısı hakkında inceleme başlatıldı
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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım

Öğretmenden öğrencilere tepki çeken ifadeler: Sizin ağzınızı yüzünüzü dağıtırım
Yorumlar (4)
bayx yorumcu:müdür haklı valla hiç dikkat etmiyorlar
Cevap Yaz 8 13 Yayından Kaldır
Orhan Dik :Tamam da küfür etmemiş? Resmi olarak kapalı ortamda tehdit etmemiş? Abartılı bir haber. Velinin çevresi var herhalde haber yaptırıyor. Biraz argo kullanmış ama o öğrencileri zaptetmek kolay mı? Arada kaynatan öğrenciye bazen sert çıkışmak gerekebiliyor. Saçma haber.
Cevap Yaz 21 65 Yayından Kaldır
Cahil SAVAR:Yazık . Öğretmene yakışmayan hal ve davranışlar.
Cevap Yaz 67 19 Yayından Kaldır
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