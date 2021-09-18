Okulda büyük skandal! Kütüphanede öğrencileri ters cinsel ilişkiye özendiren kitap bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin Colarado eyaletindeki Independent Ortaokulu'nun velisi Kara Bell isimli kadın, çocuğunu okulda beklediği sırada kütüphaneye göz atmak istedi. Kütüphanede kitapları karıştırdığı sırada gözüne ilginç bir kitap çarptı. Kitabı hemen eline alıp inceleyen kadın, içeriğinin ters cinsel ilişkiyle ilgili olduğunu fark etti.

VELİ TOPLANTISINDA TEK TEK ANLATTI

Kara Bell, kütüphanede ters cinsel ilişkiyi anlatan kitapla ilgili canlı olarak yayınlanan veli toplantısında bilgi verdi. Kitaptan alıntılar okuyan ve bu yaşananlarda yönetimin büyük payı olduğunu belirten Bell, "Okulda öğretilmesi gerekenler bunlar değil. Okul yönetimi, bu tarz kitapları kütüphaneye sokmak yerine eğitime odaklanmalı" dedi.

MİKROFONDAN SESİ ALDILAR

Bell, hayatı boyunca ters ilişkiye girmediğini ve bunu öğrencilere öğütlemenin çok yanlış olduğunu belirtti. Kadının, eleştiri dozunu artırmasının ardından harekete geçen toplantı moderatörleri, kadının sesini mikrofondan aldı.

KÜTÜPHANEDEN ALINIP İMHA EDİLDİ

Yaşanan skandalın ardından okul yönetiminden de bir hamle geldi. Independent Ortaokulu yöneticileri, olayın ardından cinsel içerikli kitabı kütüphaneden alarak imha etti.

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