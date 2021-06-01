Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu? Lise ve ortaokullarda okula gitmek zorunlu mu?
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Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu? Lise ve ortaokullarda okula gitmek zorunlu mu?

Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu? Lise ve ortaokullarda okula gitmek zorunlu mu?
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Kabine sonrası okulların açılması ile beraber "Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu? Lise ve ortaokullarda okula gitmek zorunlu mu?" Soruları gündeme geldi. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından "Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi'den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz" paylaşımında bulundu. Peki, Yüz yüze eğitim için okula gitmeyen sınıfta kalır mı?

Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu?Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonların merakla beklediği yüz yüze eğitime ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

OKULA GİTMEK ZORUNLU MU?

Bakanlık tarafından yapılan basın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemiz genelindeki Kovid-19 salgın tedbirleri çerçevesindeki kademeli normalleşme kapsamında, 1 Haziran Salı gününden itibaren tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki anasınıflarında haftada 2 gün yüz yüze eğitime başlanacaktır. Diğer okul öncesi eğitim kurumları mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecektir.

7 Haziran Pazartesi günü ise tüm ortaokul ve liselerimizde haftada 2 gün yüz yüze eğitime geçilecektir.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarımızda yüz yüze eğitime 1 Haziran Salı gününden itibaren haftanın 5 günü tam zamanlı olarak başlanacaktır.

Okullarımızdaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olup " Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu"ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

2020-2021 eğitim öğretim yılı 2 Temmuz Cuma günü sona erecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur" ifadeleri kullanıldı.

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Okula gitmek zorunlu mu? 7 Haziran'da okula gitmek zorunlu mu? Lise ve ortaokullarda okula gitmek zorunlu mu? - Haberler
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